У жителей Одессы пропало электричество

У части жителей Одессы частично пропало электричество. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на местные соцсети.

При этом издание не уточнило, сколько домов осталось без электроэнергии. Однако издание писало, что у многих жителей «моргнул свет».

Сейчас на всей территории Украины действует воздушная тревога. Накануне сообщалось, что электрическая подстанция в городе Никополе в Днепропетровской области получила повреждения в результате взрывов. Представители украинского министерства энергетики добавили, что после ЧП объекты водоканала и бытовые потребители остались без света.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Днепропетровской области зафиксировали повреждение электроподстанции.