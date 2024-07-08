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Боец СВО пригрозил отпилить бензопилой голову беременной девушке и поджег ее дом

В Перми боец СВО избежал тюрьмы по делу об угрозе убийством бензопилой и поджоге

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Anelo/Shutterstock

Пермский районный суд приговорил к ограничению свободы на один год и 10 месяцев военнослужащего Данила Бажукова, который угрожал убийством своей беременной девушке и собирался сжечь ее дом. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

В ночь на 26 февраля 2024 года пьяный Бажуков поссорился со своей сожительницей на почве ревности и пригрозил отпилить ей голову бензопилой. Мужчина взял инструмент, снял защитный чехол и завел ее. Нападение с бензопилой девушка расценила как угрозу убийством.

Спустя три дня Бажуков, который снова был пьян, «на почве неприязненных отношений» решил сжечь дом сожительницы. Военный зажег конфорку газовой плиты и положил на нее полотенце. Убедившись, что ткань загорелась, он ушел. Сжечь дом Бажукову не удалось «по независящим обстоятельствам» – горящее полотенце на конфорке успели потушить.

В суде военный полностью признал свою вину и согласился с обвинением. Отмечается, что мужчина не состоит на учетах психиатра и нарколога, но местным участковым «характеризуется негативно».

В качестве смягчающих обстоятельств судья учел явку с повинной, раскаяние, извинения перед потерпевшей и участие мужчины в специальной военной операции на Украине. Также смягчающим обстоятельством стала беременность сожительницы, c которой мужчина воспитывает маленьких детей и которой угрожал убийством.

Суд признал Бажукова виновным по статьям об угрозе убийством и поджоге имущества. Военного приговорили к ограничению свободы сроком на один год и 10 месяцев. Согласно приговору, военный не может выезжать за пределы Перми и Пермского муниципального округа, а также покидать дом в ночное время. Кроме того, Бажуков должен будет каждый месяц приходить в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации. Военного освободили из-под охраны после оглашения приговора.

Вещественные доказательства в виде фрагмента ткани и древесины, спичечного коробка и кувалды суд постановил уничтожить, а скриншоты и диск – хранить при уголовном деле.

Ранее в Краснодаре судимый за мошенничество участник СВО получил шесть лет за мошенничество.

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