Два беспилотника уничтожили над Белгородской и Воронежской областями

Два беспилотника были уничтожены ночью в Белгородской и Воронежской областях. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в министерстве.

В Минобороны уточнили, что два БПЛА были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

Накануне вечером силы ПВО сбили над Воронежской областью несколько беспилотников. Глава региона Александр Гусев сообщал, что разрушений и пострадавших нет.

Помимо этого, в трех населенных пунктах Курской области были нарушено электроснабжение в результате атаки украинских беспилотников. Всего за день ВСУ атаковали восемь населенных пунктов региона.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.