Система ПВО Израиля перехватила воздушную цель на территории Ливана

Средства противовоздушной обороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватили подозрительную воздушную цель на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Система противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила <…> цель на территории Ливана», — уточнили в сообщении.

ЦАХАЛ отметил, что объект не пересекал границу с Израилем, поэтому, в соответствии с протоколом, «сирены не активировались».

Накануне Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали оружейный цех и оперативный штаб палестинского движения ХАМАС, которые находились в школе в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.