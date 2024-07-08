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Российские зенитчики под Авдеевкой прикрыли артиллерийские позиции от дронов

Российские ЗРК «Стрела-10» у Авдеевки прикрывают артиллерийские позиции от БПЛА

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MOD Russia/Global Look Press

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Стрела-10» прикрывают артиллерийские позиции российских войск от дронов противника на Авдеевском участке фронта. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает РИА Новости.

Во время мониторинга воздушного пространства зенитчики обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, который вел разведку огневых позиций российских артиллерийских орудий для их дальнейшего уничтожения.

Российские военные, определив направление и азимут на летящий объект, попытались сбить его из пулемета. Однако слишком большая высота полета разведывательного беспилотника не позволила поразить цель. Поэтому зенитчики привели ЗРК «Стрела-10» в боевую готовность, вывели его на огневой рубеж и, захватив цель в визир, произвели пуск ракеты. Вражеский дрон был уничтожен на безопасном расстоянии.

В министерстве обороны отметили, что российские зенитчики постоянно меняют огневые позиции, не позволяя беспилотникам противника обнаружить боевые машины.

До этого силы ПВО сбили над Воронежской областью несколько беспилотников.

Ранее сообщалось, что военные РФ сбили три крылатые ракеты Storm Shadow.

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