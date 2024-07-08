Власти Британии намерены создать командование пограничной безопасности. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Иветт Купер.

«Правительство перенаправит десятки миллионов фунтов стерлингов с плана по высылке мигрантов в Руанду для учреждения нового командования пограничной безопасности», — уточнили в материале.

Планируется, что в компетенцию нового ведомства войдут стратегическое руководство деятельностью ряда служб страны, в том числе пограничной и иммиграционной.

До этого в Кремле оценили идею «военного Шенгена» для НАТО. В Еврокомиссии подтвердили, что работа по созданию единой военной зоны реализуется в ЕС с 2018 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что в Европе не хотят прислушиваться к озабоченностям Москвы и «абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности».

Ранее российский Су-27 перехватил самолет ВВС США над Балтикой.