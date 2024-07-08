Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии сформируют командование пограничной безопасности

Sky News: власти Британии создадут командование пограничной безопасности

close
100%
Stefan Wermuth/Reuters

Власти Британии намерены создать командование пограничной безопасности. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Иветт Купер.

«Правительство перенаправит десятки миллионов фунтов стерлингов с плана по высылке мигрантов в Руанду для учреждения нового командования пограничной безопасности», — уточнили в материале.

Планируется, что в компетенцию нового ведомства войдут стратегическое руководство деятельностью ряда служб страны, в том числе пограничной и иммиграционной.

До этого в Кремле оценили идею «военного Шенгена» для НАТО. В Еврокомиссии подтвердили, что работа по созданию единой военной зоны реализуется в ЕС с 2018 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что в Европе не хотят прислушиваться к озабоченностям Москвы и «абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности».

Ранее российский Су-27 перехватил самолет ВВС США над Балтикой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами