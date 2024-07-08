БПЛА «Хезболлы» атаковали израильскую РЛС на горе Хермон

Отряды шиитской организации «Хезболла» применили беспилотные летательные аппараты для атаки радиолокационной станции (РЛС) израильских войск на горе Хермон. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление «Хезболлы» в Telegram-канале.

В организации отметили, что боевые дроны, запущенные с юга Ливана, нанесли удар по вражескому объекту, частично повредив его. По данным сообщения, купол станции и техническое оборудование были повреждены, были зафиксированы очаги возгорания на территории объекта.

Информации о потерях среди личного состава не поступало. Это не первый случай атаки шиитских боевиков на данную РЛС. Последний раз они атаковали ее 31 марта и нанесли частичные повреждения системе управления.

7 июля отряды «Хезболлы» открыли огонь из реактивных установок «Катюша» по лагерю израильских военных в поселении Лиман, что привело к возгоранию. Сирены воздушной тревоги звучали не менее 10 раз в течение суток в населенных пунктах Верхней Галилеи, городе Кирьят-Шмона, а также поселениях Маргалиот, Маликия и Менара.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее в ООН предупредили о риске начала войны между Израилем и Ливаном.