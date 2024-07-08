Требуется прекратить поставки зенитных ракетных комплексов Patriot Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как они не могут противостоять российским гиперзвуковым ракетам. Об этом заявил бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, передает РИА Новости.

«Американские системы Patriot являются приоритетными целями для россиян и беззащитны против гиперзвуковых ракет», — отметил он.

По словам коммерсанта, в Евросоюзе осталось меньше ста таких установок. Он задался вопросом — не пора ли перестать «бросать миллиарды в черную дыру»?

Накануне стало известно, что авиатехника ВСУ снова попала под удар ВС РФ на одном из украинских аэродромов. В списке потерь противника — две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Российские солдаты помимо ЗРК Patriot ликвидировали шведский радар обнаружения воздушных целей Giraffe и авиационную технику.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.