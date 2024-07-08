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НАТО подготовило план поддержки Киева на случай победы Трампа

Politico: в НАТО подготовили план поддержки Украины на случай победы Трампа

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Представители Организации Североатлантического договора (НАТО) разработали план по обеспечению долгосрочной поддержки Украины на случай победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, план содержит три ключевых пункта. НАТО намерено улучшать отношения с Трампом в случае его победы для сокращения возможных конфликтов. Также блок собирается увеличить расходы на оборону в странах Европы. Кроме того, альянс намерен разработать новые дипломатические и юридические меры для защиты от вмешательства в дела НАТО со стороны Трампа.

7 июля Politico писало, что союзники США по НАТО опасаются, что американский президент Джо Байден не в состоянии одержать победу на предстоящих президентских выборах в стране.

В этот же день бывший советник Пентагона Теодор Посол сказал, что страны НАТО не имеют четкой стратегии в отношении Украины, поэтому принимают хаотичные решения.

Ранее генерал США раскрыл, что станет «позитивным результатом» для Украины на саммите НАТО.

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