Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен снять Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Интервью опубликовано на YouTube-канале Dialogue Works.

По мнению Джонсона, Сырский принял несколько неудачных тактических решений. Из-за этого Зеленский планирует избавиться от текущего главкома ВСУ и кем-то заменить его.

До этого украинский генерал в отставке Игорь Романенко заявил, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского нет необходимого количества солдат для сдерживания России на всем участке фронта.

Экс-генерал подчеркнул, что положение на фронте усугубляется недостатком личного состава, а также «мизерным количеством» подготовленных военнослужащих. Романенко указал, что существующие подразделения невозможно укомплектовать из-за недостатка живой силы.

Также военнослужащий отметил, что ситуация состоит в том, что нет военнослужащих в бригадах на линии столкновения.

Ранее бывший генерал ВСУ заявил, что Зеленский подставит Сырского.