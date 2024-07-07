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В Израиле заявили о поддержке сделки по освобождению заложников

В Израиле выступили за заключение сделки с ХАМАС об освобождении заложников

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Ronen Zvulun/Reuters

Большинство израильтян выступают за заключение сделки с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление президента Израиля Ицхака Герцога.

«Весь народ хочет возвращения заложников, и большинство поддерживает сделку по их освобождению. Долг государства — вернуть их, и это лежит в основе консенсуса», — заявил президент.

3 июля Израиль получил от ХАМАС ответ на предложение по сделке по заложникам. После этого глава израильской разведывательной службы Моссад Давид Барнеа отправился в Катар, чтобы принять участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Одновременно движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

6 июля ХАМАС принял предложение США о переговорах по освобождению заложников.

Ранее Нетаньяху назвал срок окончания войны Израиля и ХАМАС.

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