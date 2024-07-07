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«Ахмат» разгромил подразделение ВСУ в многоэтажке под Харьковом

RT: бойцы спецназа «Ахмат» зачистили многоэтажку в Волчанске от военных ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» взяли под контроль многоэтажное здание, которое было занято солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Телеканал RT опубликовал видео зачистки здания, снятое военным корреспондентом Мурадом Газдиевым.

На кадрах танк Т-80 стреляет по многоэтажке, в которой укрылись два украинских взвода операторов беспилотников.

Ситуация в Волчанске напомнила Газдиеву то, что происходило в Артемовске.

«Украина отправляет в город все новые подразделения, свежие подкрепления, мобилизованных военнослужащих, которым не хватает подготовки», — отметил он.

По словам военкора, битву за город уже называют «волчанской мясорубкой».

2 июля командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские войска теснят военных армии Украины в северных районах Волчанска, несмотря на то, что Киев перебросил в город элитные подразделения бригады «Лють» и наемников в лице чеченских сепаратистов, граждан Италии и других иностранцев.

Ранее ВС РФ нанесли удар авиабомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Харьковской области.

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