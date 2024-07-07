Израильские военные провели рейд с арестом палестинцев в городе на берегу Иордана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела в ночь на воскресенье рейды в населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское информагентство WAFA.

Израильские солдаты арестовали не менее 16 палестинцев во время рейда в городе Сильваде недалеко от Рамаллы на Западном берегу Иордана, пишет агентство.

Катарский канал Al Jazeera сообщает, что, по последним данным, свыше 9,3 тысячи палестинцев с Западного берега Иордана содержатся в израильских тюрьмах. Порядка 3,4 тысячи из них находятся под «административным арестом». Эту меру власти Израиля используют для удержания палестинцев в заключении на неопределенный срок без проведения судебного разбирательства.

До этого Израиль получил от ХАМАС ответ на предложение по сделке по заложникам.

Ранее Нетаньяху рассказал о планах провести демилитаризацию Газы.