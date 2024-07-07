В Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Подробности не приводятся. Комментариев от местных властей не поступало.

До этого о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне сообщалось накануне, 6 июля.

7 июля сообщалось, что электрическая подстанция в городе Никополь в Днепропетровской области получила повреждения в результате взрывов. Представители украинского министерства энергетики добавили, что после ЧП объекты водоканала и бытовые потребители остались без света.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Киев запросил помощь у трех стран в связи со сложной ситуацией в сфере энергетики.