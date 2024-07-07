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В подполье заявили об ударах ВС РФ в районе железнодорожной станции в Лозовой

Координатор подполья Лебедев: ВС РФ поразили состав с техникой ВСУ в Лозовой

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли удары в районе железнодорожной станции в городе Лозовая, расположенном в Харьковской области Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, в ночь на 7 июля около 0:20 мск в населенном пункте раздались звуки взрывов. Он уточнил, что прилеты зафиксировали по направлению к Ранжирному парку местной железнодорожной станции.

«В момент нанесения удара там подготавливали состав с военной техникой [Вооруженных сил Украины] и пока не опознанными ракетами», — уточнил источник агентства.

Ночью 7 июля сразу в шести украинских регионах сработали сирены воздушной тревоги. О возможной опасности предупредили жителей Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областей. Также особый режим ввели на территории Полтавской, Сумской и Кировоградской областей.

5 июля представитель оперативно-тактической группировки украинских (ОТГ) войск «Харьков» Юрий Повх появился в эфире национального телемарафона и рассказал жителям о ситуации в Харьковской области. Он признал, что военнослужащие страны на этом направлении оказались в сложной ситуации.

Ранее в подполье рассказали об уничтожении взвода ВСУ в Харьковской области.

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