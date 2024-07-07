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Российский истребитель Су-30СМ уничтожил дрон ВСУ в зоне спецоперации

МО РФ: экипаж Су-30СМ сбил украинский БПЛА в зоне ответственности «Запада»

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Антон Балашов/РИА «Новости»

Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ ликвидировал дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) заметили в зоне ответственности группировки российских войск «Запад». После этого в небо был поднят истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

«Экипаж <...> Су-30СМ <...> во время выполнения полетного задания уничтожил БПЛА противника», — говорится в заявлении.

По словам представителей Минобороны РФ, также при выполнении боевой задачи экипаж воздушного судна осуществил патрулирование в заданном районе. Кроме того, военнослужащие отработали прикрытие армейских вертолетов при нанесении ударов по украинским технике и позициям.

Утром 7 июля начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что за минувшие сутки российские солдаты нанесли огневое поражение 390 целям на территории Украины. В том числе оперативно-тактическая и армейская авиация нанесли 50 ударов по объектам ВСУ.

Ранее бойцы Вооруженных сил РФ взяли под свой контроль один из населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР).

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