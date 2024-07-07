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Российская авиация нанесла 50 ударов по ВСУ

ТАСС: авиация РФ за сутки нанесла 50 ударов по ВСУ

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Михаил Голенков/РИА Новости

Авиация РФ за сутки нанесла 50 ударов по ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр». Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Всего в течение суток огневое поражение нанесено 390 выявленным целям противника, в том числе оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено 50 ударов», — сказал Савчук.

Он отметил, что потери противника составили до 415 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа.

До этого сообщалось, что российские войска нанесли удар по авиаремонтному заводу в городе Конотоп в Сумской области, где был расположен цех по производству беспилотников и центр по их запуску.

4 июля ТАСС со ссылкой на источники заявлял, что российские войска поразили объект Вооруженных сил Украины в порту Ильичевск, расположенном в районе города Одесса.

Ранее военкоры сообщили об ударе ФАБ-3000 по базе ВСУ под Красным Лиманом.

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