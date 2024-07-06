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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Гусев: опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

Он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны находятся в боевой готовности.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что объявлена опасность атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в регионе.

Также Смирнов заявил, что Вооруженные силы Украины недалеко от села Гончаровка Суджанского района атаковали беспилотником грузовой автомобиль.

По его словам, ранения получил водитель машины. Его доставили в Курскую областную больницу, где ему помогают медики.

В этот же день украинские войска обстреляли три населенных пункта Краснояружского района Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, при атаке никто не пострадал.

В результате обстрела села Демидовка на территории трех частных домовладений оказались выбиты окна, разбиты стены, посечены кровли и фасады жилых домов, а также повреждены надворные постройки и заборы. Кроме того, в селе осколками были посечены два автомобиля.

Ранее в спальном районе Белгорода упал украинский БПЛА.

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