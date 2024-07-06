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В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Смирнов: опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области

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Shutterstock/Oleg Elkov

Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что объявлена опасность атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

Смирнов подчеркнул, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

До этого Смирнов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) недалеко от села Гончаровка Суджанского района атаковали беспилотником грузовой автомобиль.

По его словам, ранения получил водитель машины. Его доставили в Курскую областную больницу, где ему помогают медики.

В этот же день украинские войска обстреляли три населенных пункта Краснояружского района Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, при атаке никто не пострадал.

В результате обстрела села Демидовка на территории трех частных домовладений оказались выбиты окна, разбиты стены, посечены кровли и фасады жилых домов, а также повреждены надворные постройки и заборы. Кроме того, в селе осколками были посечены два автомобиля.

Ранее в спальном районе Белгорода упал украинский БПЛА.

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