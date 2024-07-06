Украинский дрон уничтожили в Белгородской области

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что приблизительно в 18:45 украинский БПЛА самолетного типа попытался атаковать объекты на территории РФ.

Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны, подчеркнули в ведомстве.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) недалеко от села Гончаровка Суджанского района атаковали беспилотником грузовой автомобиль.

В этот же день украинские войска обстреляли три населенных пункта Краснояружского района Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, при атаке никто не пострадал.

В результате обстрела села Демидовка на территории трех частных домовладений оказались выбиты окна, разбиты стены, посечены кровли и фасады жилых домов, а также повреждены надворные постройки и заборы. Кроме того, в селе осколками были посечены два автомобиля.

Ранее в спальном районе Белгорода упал украинский БПЛА.