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В Луганске с почестями захоронили 20 бойцов, погибших на СВО

РИА: в ЛНР с почестями захоронили 20 бойцов, погибших при выполнении задач СВО

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Пресс-служба правительства Херсонской области

Останки двадцати участников специальной военной операции (СВО) на Украине захоронили на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» в Луганске. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы провожаем в последний путь павших защитников Отечества, чьи имена пока неизвестны. Мы преклоняемся перед их подвигом», — заявила на церемонии прощания уполномоченный по правам человека ЛНР Анна Сорока.

Она добавила, что останки 20 защитников Отечества были найдены в разных районах в зоне спецоперации. Останки находили в ходе работы поискового отдела военной комендатуры Луганской народной республики. Сорока подчеркнула, что у всех погибших бойцов был собран материал ДНК для того, чтобы установить их личность и нанести имена на надгробную плиту.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, церемония захоронения прошла с соблюдением всех воинских почестей. Настоятель православного храма в честь иконы Божией Матери «Умиление» протоиерей Александр Пономарев провел литию по погибшим солдатам.

До этого супруга не вернувшегося из зоны спецоперации Героя России Виталия Сукуева обнаружила его дневник, в котором боец рассуждал о своем долге. Прочитав дневник мужа, женщина решила им поделиться.

Ранее Путин анонсировал увеличение числа участников программы «Время героев».

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Операция на Украине
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