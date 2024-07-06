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Макгрегор считает, что главком ВСУ Сырский может пойти на переговоры с РФ

Макгрегор считает, что главком ВСУ Сырский может начать разговор о мире

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Dan Neal/U.S. Army

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский может выступить инициатором переговоров с Россией. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам экс-советника Пентагона, главком ВСУ может стать тем человеком, который возьмет инициативу в свои руки и скажет, что «украинская армия сделала все, что было в ее силах, но больше ничего сделать не может».

Макгрегор считает, что Сырский в настоящее время обладает достаточным политическим весом на Украине. Эксперт утверждает, что именно главком может озвучить «довольно неприятную для киевского руководства идею» о возобновлении переговоров с Россией.

Также по мнению Макгрегора, главнокомандующий способен заменить президента Украины Владимира Зеленского на посту главы государства.

До этого Зеленский заявил, что Украина не примет предложение премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня для начала переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

Ранее Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня.

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Операция на Украине
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