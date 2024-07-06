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Российские корабли покидают порт Венесуэлы

РИА: группа из четырех российских кораблей покидает венесуэльский порт Ла-Гуайра

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Минобороны России

Группа из четырех российских кораблей Северного флота покидает венесуэльский порт Ла-Гуайра. Об этом сообщает РИА Новости.

Первым в караване шел танкер-снабженец «Академик Пашин».

Группа российских боевых кораблей под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева состоит из атомной подводной лодки «Казань», фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», а также танкера «Академик Пашин» и спасательного буксира «Николай Чикер». Она прибыла в Венесуэлу 2 июля.

5 июля 46 российских моряков приняли участие в военно-гражданском параде по случаю 213-й годовщины независимости Венесуэлы.

Перед этим российские военные три дня прогостили на острове Куба. Перед этим желающие в течение трех дней могли посетить один из его кораблей. Отъезжающие суда провожали под музыку в исполнении почетного оркестра Революционных вооруженных сил Кубы.

Ранее политолог заявил о важной роли военно-морского флота в истории России.

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