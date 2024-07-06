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Борис Джонсон нашел виновника провала тори на выборах

Борис Джонсон обвинил лидера Reform UK Фаража в провале тори на выборах

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Sky TV

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал виновными за провал консерваторов на прошедших парламентских выборах партию Reform UK и ее лидера Найджела Фаража. Об этом политик написал в колонке для газеты Daily Mail.

«В этом провале кроется загадка: как тори могли потерпеть такой провал, когда поддержка лейбористов была столь незначительной. Ответ сложен, как и в случае с вымиранием динозавров. Но юкатанский астероид в этой катастрофе очевиден: это была Reform UK», – уверен Джонсон.

Он привел в пример своего знакомого парламентария от Консервативной партии, который был уверен в победе, но в последнюю минуту осознал, что многие избиратели предпочли кандидатов от Reform UK, в результате чего лейбористы во многих избирательных округах опередили и тех, и других.

Джонсон также отметил, что лидер Reform UK Фараж сыграл не последнюю роль в «уничтожении правительства тори».

До этого издание Politico написало, что результаты парламентских выборов в Великобритании говорят о серьезном разочаровании жителей страны в политике.

Выборы в парламент Великобритании состоялись 4 июля. Уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии Стармер пообещал немедленно приступить к изменениям в Британии.

Ранее Захарова цитатой из «Алисы в стране чудес» оценила выборы в Великобритании.

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