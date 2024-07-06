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Бойцам ВСУ доплачивают за уничтожение пожарных машин РФ

ТАСС: бойцы ВСУ получают выплаты за уничтожение пожарных машин РФ

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Inna Varenytsia/Reuters

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявило вознаграждение для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за уничтожение российской пожарной спецтехники в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения. Об этом заявил глава города Голая Пристань Херсонской области Константин Тистол, сообщает ТАСС.

По словам Тистола, награда за уничтоженную спецтехнику достигает $2,5 тыс. Мэр подчеркнул, что украинские военные охотятся на спецтехнику, усложняя работу пожарным и аварийным бригадам.

Как отметил градоначальник, ВСУ специально сбрасывают с дронов горючие смеси и ведут обстрел зажигательными снарядами, чтобы спровоцировать лесные пожары. Подобная тактика применяется на всей прибрежной линии реки Днепр и в 15-километровой зоне.

«Сложная ситуация с лесными пожарами в Голопристанском муниципальном округе наблюдается в Старозбурьевском, Гладковском и Кардашинском сельских поселениях», – указал глава Голой Пристани.

Этой ночью резервуары с топливом загорелись в станицах Павловская и Ленинградская в Краснодарском крае после удара украинского беспилотного летательного аппарата. В станице Павловской, где находится нефтебаза, обломки сбитого украинского БПЛА упали на цистерны, в результате чего начался пожар. Аналогичная ситуация произошла в станице Ленинградская, где загорелся резервуар с горючим.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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Операция на Украине
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