Новый министр обороны Соединенного Королевства лейборист Джон Хили заявил, что Лондон продолжит наращивать расходы на оборону, поддерживать Украину и НАТО и работать над сохранением потенциала ядерного сдерживания. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Великобритании разваливали, а также недостаточно финансировали на протяжении 14 лет. Он подчеркнул, что новое правительство привержено цели довести расходы на оборону до 2,5% ВВП.

Хили добавил, что новое руководство страны и ведомства планирует обеспечить безопасность Великобритании внутри страны, а также силу за рубежом, руководствуясь принципом единой обороны.

До этого бывший директор управления комплексных оценок и критического анализа британского министерства обороны Роб Джонсон заявил, что Вооруженные силы Великобритании не готовы ни к какому конфликту и плохо снаряжены.

По его словам, ВС страны имеют только самое необходимое для проведения миротворческих операций, оказания гуманитарной помощи, эвакуации мирных жителей и принятия мер по борьбе с диверсиями.

Ранее минобороны Британии выступило против ограничений в использовании Украиной переданного оружия.