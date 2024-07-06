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Новый министр обороны Британии оценил проблемы ВС страны

Хили: Лондон продолжит наращивать траты на оборону, поддерживать НАТО и Украину

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Gleb Garanich/Reuters

Новый министр обороны Соединенного Королевства лейборист Джон Хили заявил, что Лондон продолжит наращивать расходы на оборону, поддерживать Украину и НАТО и работать над сохранением потенциала ядерного сдерживания. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Великобритании разваливали, а также недостаточно финансировали на протяжении 14 лет. Он подчеркнул, что новое правительство привержено цели довести расходы на оборону до 2,5% ВВП.

Хили добавил, что новое руководство страны и ведомства планирует обеспечить безопасность Великобритании внутри страны, а также силу за рубежом, руководствуясь принципом единой обороны.

До этого бывший директор управления комплексных оценок и критического анализа британского министерства обороны Роб Джонсон заявил, что Вооруженные силы Великобритании не готовы ни к какому конфликту и плохо снаряжены.

По его словам, ВС страны имеют только самое необходимое для проведения миротворческих операций, оказания гуманитарной помощи, эвакуации мирных жителей и принятия мер по борьбе с диверсиями.

Ранее минобороны Британии выступило против ограничений в использовании Украиной переданного оружия.

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