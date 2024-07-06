Подпольщик Лебедев сообщил об уничтожении склада ВСУ в Херсонской области

Российские войска уничтожили склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву селе Васильевка в Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, склад полностью разрушен в результате удара в Снигиревском районе. Это произошло 4 июля. Сопротивление Снигиревского района, которое находится под контролем ВСУ, заявило, что сгорел склад не только с боекомплектами, но и с беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, ликвидирована вся команда операторов дронов. Пострадали 14 украинских солдат, их спасти не удалось.

До этого Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России ударили по Кременчугу Полтавской области Украины в направлении аэродрома и топливно-сырьевой базы нефтеперерабатывающего завода.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения и стоянку турецких дронов Bayraktar на двух военных аэродромах на Украине. Где именно, ведомство не указало.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.