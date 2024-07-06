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На Украине заявили о повреждении объекта энергетики в Днепропетровской области

Гуменюк: в Днепропетровской области объект энергетики получил повреждения

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Объект энергетики поврежден в Криворожском районе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк, чьи слова приводит РИА Новости.

«Снова была атака на энергетику… В Криворожском районе не удалось избежать попадания, объект несколько поврежден», - сказала Гуменюк.

Ночью на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой, Львовской, а также в Ивано-Франковской и Черкасской областях.

Также в ночь на 6 июля взрывы произошли в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины. Сообщалось, что на территории региона звучали сирены воздушной тревоги.

До этого в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе по объектам ТЭК Украины, в результате чего была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС. Она обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

В свою очередь эксперт Андриан Прокип заявил, что Украина не успеет восстановить уничтоженные российскими ударами энергомощности. По мнению эксперта, грядущая зима станет для страны самой сложной с начала конфликта.

Ранее сообщалось, что Украина запросила помощь у трех стран из-за ситуации с электричеством.

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Операция на Украине
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