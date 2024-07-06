Военные РФ сбили три крылатые ракеты «Storm Shadow»

Силы противовоздушной обороны России сбили три крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, российскими военными были уничтожены противорадиолокационная ракета HARM производства США, управляемая авиационная бомба «Hammer» французского производства, три американских реактивных снаряда HIMARS и 55 беспилотных летательных аппаратов, отметили в оборонном ведомстве.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены следующие воздушные объекты противника: 626 самолетов, 277 вертолетов, а также 27283 дронов.

До этого в военном ведомстве доложили, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на субботу уничтожили несколько беспилотников над Курской и Белгородской областями. Согласно сообщению министерства, над территорией Курской области были сбиты семь беспилотных летательных аппаратов, а над Белгородской областью — один.

Ранее Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки «Север».