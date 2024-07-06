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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки «Север»

МО: ВСУ потеряли до 210 военных в зоне ответственности группировки войск «Север»

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Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, под удар российских сил попали 31-я механизированная, 71-я мотопехотная бригада ВСУ, а также 36-я бригада морской пехоты и 13-я бригада нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы.

В течение суток российские военные отразили пять атак формирований 92-й штурмовой бригады украинских войск и отряда сил специальных операций «Восток».

По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли до 210-ти военнослужащих, танк, пикап, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Caesar» французского производства, две 155 мм гаубицы М777 производства США, два 152 мм орудия Д-20, 152 мм гаубицу «Мста-Б», две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30.

5 июля Минобороны РФ сообщало, что артиллеристы группировки «Север» уничтожили пункт временной дислокации и пехоту Вооруженных сил Украины при поддержке беспилотников.

Ранее российские войска уничтожили боевую машину ЗРПК «Тунгуска».

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