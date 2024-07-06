В Минобороны РФ сообщили об успехах группировки «Запад» за сутки

Подразделения группировки российских войск «Запад» за прошедшие сутки ликвидировали до 540 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ, опубликованной в его официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что за данный промежуток времени солдаты «Запада» нанесли поражение формированиям восьми бригад украинских войск. Речь идет о живой силе и технике 30-й, 43-й и 166-й механизированных бригад, 110-й и 117-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, 4-й танковой бригады и 12-й бригады специального назначения.

Часть сражений произошла в районе населенных пунктов Торское, Серебрянка, Кировск и Григоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Еще несколько боевых столкновений зафиксировали у харьковских населенных пунктов Степовая Новоселовка и Синьковка.

«Отражены две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии», — добавили в Минобороны РФ.

Представители ведомства отметили, что в ходе боевых действий украинские войска потеряли до 540 военных и четыре автомобиля. Также подразделения ВСУ лишились одного орудия М119, одной гаубицы Д-30, бронетранспортера и одного орудия L-119. Вместе с этим бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили три украинских полевых склада с боеприпасами и три системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав».

Ранее российские солдаты взяли под свой контроль один из населенных пунктов в ДНР.