Российские военные при помощи самолетов, беспилотников, ракетных войск и артиллерии уничтожили склад авиационных средств поражения и стоянку турецких дронов Bayraktar на двух военных аэродромах на Украине, а также скопление военнослужащих и технику Вооруженных сил республики в 127 районах в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

Кроме того, ВС РФ уничтожили радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС, принадлежащие ВСУ.

Были поражены также нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, предназначенные для снабжения воинских частей ВСУ.

Некоторое время назад координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России ударили по Кременчугу Полтавской области Украины в направлении аэродрома и топливно-сырьевой базы нефтеперерабатывающего завода.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.