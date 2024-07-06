Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска поразили стоянку дронов Bayraktar на двух аэродромах в зоне СВО

МО: ВС РФ поразили склад оружия и стоянку дронов Bayraktar на двух аэродромах

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные при помощи самолетов, беспилотников, ракетных войск и артиллерии уничтожили склад авиационных средств поражения и стоянку турецких дронов Bayraktar на двух военных аэродромах на Украине, а также скопление военнослужащих и технику Вооруженных сил республики в 127 районах в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

Кроме того, ВС РФ уничтожили радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС, принадлежащие ВСУ.

Были поражены также нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, предназначенные для снабжения воинских частей ВСУ.

Некоторое время назад координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России ударили по Кременчугу Полтавской области Украины в направлении аэродрома и топливно-сырьевой базы нефтеперерабатывающего завода.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами