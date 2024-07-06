Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk вновь замечен над Черным морем

Американский стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным «Forte16» впервые за две недели вернулся на боевое дежурство над акваторией Черного моря. Об этом сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

RQ-4 Global Hawk оснащен новейшими системами наблюдения и сбора данных, он является одним из главных разведывательных элементов в стратегии США. Его полет в сторону Крыма может говорить о подготовке к новым операциям, направленным на сбор данных об активности ВС РФ и расположении войск на полуострове.

Предполагается, что этот БПЛА проводит разведку региона перед возможными атаками со стороны Вооруженных сил Украины.

В конце июня Минобороны РФ заявило о возросшей интенсивности полетов стратегических разведывательных БПЛА над акваторией Черного моря. Глава военного ведомства Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ «внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации». О том, какую опасность несут беспилотники США и как с ними бороться, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее военкор заявил, что ракеты на Севастополь наводил американский беспилотник.