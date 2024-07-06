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В Белгородской области рассказали об атаках ВСУ за минувшие сутки

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 27 дронов

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Украинские военнослужащие за минувшие сутки использовали 71 боеприпас и 27 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для атак на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в Белгородском районе обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись шесть населенных пунктов. Речь идет о селах Солнцевка, Черемошное, Петровка, Щетиновка и поселках Октябрьский, Малиновка.

«Выпущено пять боеприпасов в ходе одного обстрела, а также совершены атаки с помощью девяти БПЛА, системой ПВО (противовоздушной обороны — «Газета.Ru») сбиты пять из них», — говорится в заявлении.

Глава субъекта добавил, что из-за действий украинских войск урон получили две машины и один объект связи.

Еще два дрона ВСУ атаковали село Богун-Городок в Борисовском районе. Один из беспилотников ликвидировали средства ПВО. В сторону сел Демидовка, Вязовое и Староселье в Краснояружском районе были выпущены 26 боеприпасов.

Кроме того, украинские бойцы выпустили 18 боеприпасов и 10 БПЛА в сторону семи населенных пунктов в Грайворонском районе. Девять дронов сбить не удалось, из-за чего повреждения получили четыре частных домовладения и линия электропередачи.

По городу Шебекино и еще пяти населенным пунктам Шебекинского городского округа были выпущены 22 боеприпаса. Также они подверглись атакам шести беспилотников, четыре из которых ликвидировали силы противовоздушной обороны.

В результате солдаты ВСУ нанесли ущерб нескольким жилым домам и инфраструктурным объектам, а также повредили пять автомобилей. Более того, два мирных жителя получили ранения.

Ранее в спальном районе Белгорода упал украинский БПЛА.

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