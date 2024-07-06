В Одесской области произошли взрывы

Взрывы произошли в Одесской области Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Мониторинговые паблики сообщали о пуске баллистической ракеты из Крыма в направлении города Южное», — пишет издание.

Вечером 5 июля также «Страна.ua» сообщала, что в Одесской области предположительно в районе поселка городского типа Овидиополя произошли взрывы. Повреждения получили здания и другие конструкции портовой инфраструктуры. Произошел пожар, который быстро ликвидировали.

4 июля в порту города Черноморска Одесской области произошел взрыв. Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали об угрозе для города.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее была названа причина ударов ВС РФ по аэродромам на Украине.