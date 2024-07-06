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Китайские военные прибыли в Белоруссию для участия в учениях

Военные КНР прибыли в Белоруссию для участия в антитеррористических учениях

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Телеграм-канал «Министерство обороны Республики Беларусь»

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая прибыли в Белоруссию для участия в совместных белорусско-китайских антитеррористических учениях. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии в Telegram-канале.

Учения пройдут с 8 по 19 июля.

В военном ведомстве отметили, что совместные учения позволят обменяться опытом, провести слаживание подразделений Белоруссии и Китая, «создать фундамент для дальнейшего развития отношений двух стран в сфере совместной подготовки войск.

Впервые о проведении совместных белорусско-китайских учений стало известно в августе прошлого года.

Тогда же член Госсовета Китая, министр обороны Ли Шанфу прибыл с трехдневным рабочим визитом в Минск, чтобы обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. Это был первый визит такого высокого уровня по линии Министерств оборон Китая и Белоруссии за последние пять лет.

Ранее в Белоруссии назвали условия применения тактического ядерного оружия.

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