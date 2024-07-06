Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры уничтожения позиции украинского ЗРК в Полтавской области

МО РФ показало кадры уничтожения позиции украинского ЗРК С-300 под Полтавой

Министерство обороны РФ обнародовало кадры уничтожения позиции украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Полтавской области. Видеозапись появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Съемка велась с воздуха. На записи видно, как российские солдаты определяют цель и наносят удар. После этого на объекте Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходит мощный взрыв.

Как рассказали представители Минобороны РФ, боевую задачу выполнил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Позиция украинского ЗРК находилась в районе населенного пункта Коптево.

По информации ведомства, в результате атаки ВСУ лишились двух пусковых установок для С-300. Вместе с этим бойцы Вооруженных сил РФ вывели из строя одну машину боевого управления и автомобильный транспорт, а также уничтожили живую силу украинских войск.

До этого издание «Общественное» сообщило о взрывах в Полтавской области на фоне воздушной тревоги, которая была объявлена на территории региона вечером 5 июля в 23:05 (совпадает с мск) и действовала до утра 6 июля.

Ранее российские военные «Искандером» ликвидировали украинский истребитель МиГ-29 в Днепропетровской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами