Появились кадры уничтожения позиции украинского ЗРК в Полтавской области

Министерство обороны РФ обнародовало кадры уничтожения позиции украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Полтавской области. Видеозапись появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Съемка велась с воздуха. На записи видно, как российские солдаты определяют цель и наносят удар. После этого на объекте Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходит мощный взрыв.

Как рассказали представители Минобороны РФ, боевую задачу выполнил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Позиция украинского ЗРК находилась в районе населенного пункта Коптево.

По информации ведомства, в результате атаки ВСУ лишились двух пусковых установок для С-300. Вместе с этим бойцы Вооруженных сил РФ вывели из строя одну машину боевого управления и автомобильный транспорт, а также уничтожили живую силу украинских войск.

До этого издание «Общественное» сообщило о взрывах в Полтавской области на фоне воздушной тревоги, которая была объявлена на территории региона вечером 5 июля в 23:05 (совпадает с мск) и действовала до утра 6 июля.

Ранее российские военные «Искандером» ликвидировали украинский истребитель МиГ-29 в Днепропетровской области.