Российские военные уничтожили позицию зенитно-ракетного комплекса ВСУ в Полтавской области

Вооруженные силы России при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили позицию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области республики. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что позиции украинского ЗРК располагались в районе населенного пункта Коптево. В результате ракетного удара российские военные уничтожили две пусковые установки С-300.

В Минобороны добавили, что также уничтожены машина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов ВСУ.

Некоторое время назад координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России ударили по Кременчугу Полтавской области Украины в направлении аэродрома.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.