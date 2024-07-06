В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден объект инфраструктуры

В подконтрольной украинским властям части Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной администрации Александр Прокудин.

По его словам, повреждения также получил газопровод. Расположение объектов Прокудин не уточнил.

До этого глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщал, что инфраструктурный объект, расположенный в украинском городе Никополь, получил урон в результате ночных ударов.

Вечером 5 июля украинское издание «Страна» сообщало, что в Одесской области предположительно в районе поселка городского типа Овидиополя произошли взрывы. Накануне мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал, что в регионе была повреждена портовая инфраструктура.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российская армия нанесла удар по железной дороге в Красном Лимане.