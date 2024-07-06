Опубликованы переговоры попавших под атаку Patriot российских пилотов

В сети появилась расшифровка переговоров российских пилотов, попавших под атаку системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Ее опубликовал автор Telegram-канала Fighterbomber.

Согласно приведенному диалогу между пилотом, штурманом и офицером боевого управления, при выполнении боевой задачи российские истребители попали в зону слежения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, после чего по самолетам были выпущены снаряды. Летчики начали уклоняться от ударов, отвечая на огонь ЗРК противорадиолокационными ракетами.

К огню NASAMS также подключились две системы Patriot. Пилоты сбросили по своим целям четыре бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Российским истребителям удалось увернуться от снарядов ЗРК. По словам одного из пилотов, две ракеты взорвались рядом с его самолетом.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов заявлял, что американские ЗРК Patriot не только не способны обеспечить защиту обороняемых объектов, но и оказались уязвимыми для современных российских средств поражения.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер также высказывал мнение, что передача Украине новых ЗРК Patriot не имеет смысла, поскольку Россия уничтожит их так же, как и старые.

Ранее российский военный в одиночку уничтожил миной здание с ВСУ.