Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опубликованы переговоры попавших под атаку Patriot российских пилотов

Fighterbomber опубликовал переговоры пилотов РФ, попавших под атаку ПВО Patriot

close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

В сети появилась расшифровка переговоров российских пилотов, попавших под атаку системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Ее опубликовал автор Telegram-канала Fighterbomber.

Согласно приведенному диалогу между пилотом, штурманом и офицером боевого управления, при выполнении боевой задачи российские истребители попали в зону слежения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, после чего по самолетам были выпущены снаряды. Летчики начали уклоняться от ударов, отвечая на огонь ЗРК противорадиолокационными ракетами.

К огню NASAMS также подключились две системы Patriot. Пилоты сбросили по своим целям четыре бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Российским истребителям удалось увернуться от снарядов ЗРК. По словам одного из пилотов, две ракеты взорвались рядом с его самолетом.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов заявлял, что американские ЗРК Patriot не только не способны обеспечить защиту обороняемых объектов, но и оказались уязвимыми для современных российских средств поражения.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер также высказывал мнение, что передача Украине новых ЗРК Patriot не имеет смысла, поскольку Россия уничтожит их так же, как и старые.

Ранее российский военный в одиночку уничтожил миной здание с ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами