Политолог оценил, какими будут отношения РФ и Британии при премьере Стармере

Отношения Российской Федерации и Великобритании при новом премьер-министре Кире Стармере вряд ли улучшатся. Такое мнение высказал политолог Рафаэль Ордуханян в интервью «Ленте.ру».

Эксперт напомнил, что Стармер уже одобрил ежегодную помощь Украине в размере £3 млрд.

По мнению Ордуханяна, новый британский премьер продолжит линию своего предшественника Риши Сунака в вопросе конфронтации с Россией и поддержки Украины.

У Сунака и Стармера расходятся мнения только по поводу «Брексита», лейбористы ратуют за дополнительные связи с Европейским союзом, в остальном партии мало чем отличаются, рассказал политолог.

Ордуханян считает, что внутри самой Великобритании тоже особых изменений не произойдет — ни в политической, ни в экономической жизни населения.

Стармер стал новым премьер-министром Великобритании 5 июля после уверенной победы Лейбористской партии на парламентских выборах над правящей Консервативной партией. Оппозиционные лейбористы получили свыше 400 мандатов в нижней палате законодательного органа Соединенного Королевства, обеспечив себе место премьера и возможность сформировать правительство. При этом консерваторы находились у власти последние 14 лет.

Ранее новый премьер Великобритании дал обещание Зеленскому.