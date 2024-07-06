В Липецке отменили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки украинских беспилотников отменена в Липецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления МЧС по Липецкой области.

«Отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА» в г.о. г. Липецк, сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность» по Липецкой области», — сообщили в экстренных службах.

Это второй, предпоследний уровень угрозы атаки с воздуха, местным жителям рекомендовано быть осторожными.

До этого главное управление МЧС по Липецкой области сообщило об угрозе атак украинских БПЛА.

В ночь на 5 июля в Липецкой области уже объявляли желтый уровень воздушной опасности, но через час в МЧС сообщили о его отмене. 4 июля украинские военные атаковали беспилотниками села Муром, Березовка, Новоалександровка и Репяховка в Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, в Муроме два дрона ВСУ повредили фасад объекта социальной инфраструктуры и автомобиль.

Ранее в Севастополе протестировали необычный сигнал тревоги.