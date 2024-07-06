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В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников

ГУ МЧС по Липецкой области сообщило об угрозе атак украинских БПЛА

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Антон Вергун/РИА Новости

Главное управление МЧС по Липецкой области сообщило об угрозе атак украинских БПЛА. Сигнал был опубликован в Telegram-канале регионального управления экстренных служб.

«Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для городского округа Липецк», — сообщает Telegram-канал.

До этого режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области.

В ночь на 5 июля в Липецкой области уже объявляли желтый уровень воздушной опасности, но через час в МЧС сообщили об его отмене. 4 июля украинские военные атаковали беспилотниками села Муром, Березовка, Новоалександровка и Репяховка в Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, в Муроме два дрона ВСУ повредили фасад объекта социальной инфраструктуры и автомобиль.

Ранее в Севастополе протестировали необычный сигнал тревоги.

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