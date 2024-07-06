Беспилотники атаковали объекты в Краснодарском крае

Цистерны с топливом загорелись в станицах Павловская и Ленинградская в Краснодарском крае после удара украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом ТАСС сообщили в местном оперативном штабе.

«В ночь с 5 на 6 июля гражданские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края подверглись атаке киевского режима — Ейский, Ленинградский и Павловский районы», — сообщили в оперштабе.

В станице Павловской, где находится нефтебаза, обломки сбитого украинского беспилотника обрушились на цистерны с топливом, в результате чего начался пожар. Аналогичная ситуация произошла в станице Ленинградская, где загорелся резервуар с топливом.

Кроме того, в Ейске сообщают о незначительном повреждении вышки сотовой связи. На данный момент сообщается, что пострадавших в результате атак ВСУ нет.

До этого воздушная опасность была объявлена в Липецкой области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.