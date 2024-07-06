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На видео попал момент уничтожения позиции ВСУ единственным бойцом ВС РФ

Российский солдат в одиночку уничтожил позицию ВСУ противотанковой миной

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Depositphotos

Российский солдат в одиночку уничтожил позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) противотанковой миной в поселке Нью-Йорк (бывшее Новгородское). Видео опубликовал Telegram-канал WarGonzo.

На кадрах видно, как российский военнослужащий осторожно подбирается к позиции ВСУ, расположенно в полуразрушенном сельском доме. Перед тем, как забросить противотанковую мину, он приближается к самому окну — затем выдергивает чеку и закидывает взрывчатку внутрь.

Боец российской армии и сам едва успел отбежать на безопасное расстояние — практически сразу раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил оставшийся от строения остов.

Кадры был сняты разведывательным беспилотником российской армии.

До этого Министерство обороны России сообщило, что на линии боевого соприкосновения в течение недели в плен сдались 32 военнослужащих украинской армии.

За семь дней украинская армия потеряла до 635 военнослужащих.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.

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