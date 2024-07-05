На юге Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

Отмечается, что взрывы предположительно произошли в районе поселка городского типа Овидиополя.

В настоящее время в нескольких областях Украины, в том числе Одесской, действует воздушная тревога.

Несколькими часами ранее украинская новостная служба ТСН сообщила, что воздушная тревога, которая действовала более часа в Киевской области, была объявлена из-за дельтапланериста.

Накануне мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в области получила повреждения портовая инфраструктура. По его словам, повреждены здания и другие конструкции. Возник пожар, который ликвидировали.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российская армия нанесла удар по железной дороге в Красном Лимане.