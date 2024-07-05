Латвия передаст Украине новую партию БПЛА

Латвия поставит Украине 2,5 тысячи беспилотников на €4 млн. Об этом сообщает издание украинского минобороны «АрмияInform».

По его информации, первая партия из 300 дронов, производимых семью латвийскими компаниями, будет передана Киеву в ближайшие дни.

Как уточняется, в текущем году Латвия выделила Украине €20 млн на покупку беспилотных летательных аппаратов.

13 июня министр обороны Латвии Андрис Спрудс на встрече министров обороны НАТО заявил, что республика в рамках созданной совместно с Великобританией инициативы «коалиция дронов» направила на Украину первую партию беспилотников.

В рамках инициативы, подписавшие соглашение страны должны поставить Украине дроны на сумму более €500 млн.

В настоящий момент в коалицию входят Австралия, Великобритания, Германия, Латвия, Дания, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Швеция и Украина, Эстония.

Ранее сообщалось, что у украинских FPV-дронов возникли неприятности.