Латвия передаст Украине новую партию БПЛА

Латвия поставит Украине 2,5 тысячи беспилотников на €4 млн. Об этом сообщает издание украинского минобороны «АрмияInform».
По его информации, первая партия из 300 дронов, производимых семью латвийскими компаниями, будет передана Киеву в ближайшие дни.
Как уточняется, в текущем году Латвия выделила Украине €20 млн на покупку беспилотных летательных аппаратов.
13 июня министр обороны Латвии Андрис Спрудс на встрече министров обороны НАТО заявил, что республика в рамках созданной совместно с Великобританией инициативы «коалиция дронов» направила на Украину первую партию беспилотников.
В рамках инициативы, подписавшие соглашение страны должны поставить Украине дроны на сумму более €500 млн.
В настоящий момент в коалицию входят Австралия, Великобритания, Германия, Латвия, Дания, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Швеция и Украина, Эстония.
Ранее сообщалось, что у украинских FPV-дронов возникли неприятности.