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В ХАМАС исключили присутствие иностранных военных в Газе

В ХАМАС заявили, что не приемлют присутствия иностранных сил в Газе

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Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Радикальное палестинское движение ХАМАС отвергает планы появления иностранных сил в секторе Газа под любым предлогом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале движения, передает ТАСС.

В посте указано, что ХАМАС подтверждает неприемлемость проектов или предложений, которые пренебрегают волей палестинского народа по будущему управлению анклавом, а также заявлений по поводу возможного «вторжения» иностранных сил в Газу под любым предлогом.

4 июля министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что его страна и ХАМАС максимально приблизились к подписанию соглашения о приостановке огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее в США рассказали об отношении израильских генералов к перемирию с ХАМАС.

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