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Минобороны РФ показало карту боевых действий в зоне СВО

Минобороны РФ показало карту боевых действий в зоне СВО с 29 июня по 5 июля

Министерство обороны России показало карту боевых действий в зоне специальной военной операции с взятыми под контроль населенными пунктами. Видео с картами опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Все населенные пункты перешли под контроль российской армии в период с 29 июня по 5 июля.

По данным министерства, подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а подразделения «Южной» группировки войск — поселок Спорное и район Новый города Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР).

Минобороны РФ также заявило о взятии под контроль населенных пунктов Шумы, Новоалександровка и Новопокровское ДНР подразделениями группировки войск «Центр».

В течение недели Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 13,5 тысячи военнослужащих, 32 солдата сдались в плен. В общей сложности с начала специальной военной операции на Украине силы РФ уничтожили 626 самолетов, 277 вертолетов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и другой техники.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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