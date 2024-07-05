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Украинец выпрыгнул из поезда недалеко от границы с Польшей и сломал ногу

Погранслужба Украины: мужчина выпрыгнул из поезда на границе и сломал ногу

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Shutterstock

Житель Украины, пытаясь незаконно попасть в Польшу, выпрыгнул из поезда в двух километрах от границы и сломал ногу, его нашли пограничники. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы страны.

Отмечается, что мужчина спрыгнул с поезда, чтобы незаконно попасть в Польшу. Со сломанной ногой и разбитой головой он лежал возле железнодорожного пути в двух километрах от границы. Уже после оказания медицинской помощи мужчина сообщил, что спрыгнул с поезда, следовавшего из Киева в Чоп, так как ему это посоветовали в одном из анонимных Telegram-каналов.

4 июля сообщалось, что стоимость выезда военнообязанных граждан Украины за границу в настоящее время составляет от $20 тыс.

В конце июня украинское издание «Телеграф» сообщило, что с 16 июля уклонистов начнут штрафовать и лишать водительских прав. Санкции будут накладываться по решению суда на тех граждан Украины, которые не обновили свои учетные данные в военных комиссариатах. При этом в случае неуплаты штрафа нарушителя будут объявлять в розыск и лишать имущества.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в Территориальных центрах комплектования (аналог военкомата).

Ранее на Украине выросла миграция населения.

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